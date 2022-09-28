«Оно того стоило?» Подоляк рассказал, что ждет иностранных «наблюдателей» на российских псевдореферендумах 28 сентября, 20:15 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Иностранные граждане, которые изображали "наблюдателей" на организованных российскими оккупантами псевдореферендумах, будут считаться соучастниками преступления со всеми последствиями.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter в среду, 28 сентября.



«Граждане других стран, согласившиеся сыграть роль „наблюдателей“ в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями — включая объявление в международный розыск и санкции разных стран. Стоило ли оно того?» — написал он.

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Ранее журналисты Bihus.info сообщили, что так называемые «иностранные наблюдатели», которые присутствовали на псевдореферендумах на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, — либо известные пророссийские пропагандисты, либо давние сторонники Кремля.



В Минреинтеграции 24 сентября сообщали, что псевдореферендумы оккупантов посетили представители восьми стран, кроме самой России: Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

