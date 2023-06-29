На ближайшем заседании ставки будет обсуждать размещение в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера — Данилов 29 июня, 21:44 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

На ближайшем заседании ставки верховного главнокомандующего будет рассмотрен вопрос размещения в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телемарафона Данилов заявил, что в Беларуси могут оказаться 8 — 8,5 тысяч «вагнеровцев».

«Сейчас такого количества там нет. Посмотрим, чем они будут там заниматься», — сказал он.

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Секретарь напомнил, что за очень короткий промежуток времени на территории Беларуси был поставлен лагерь из летних палаток.

«Президент нашей страны Владимир Зеленский дал поручение на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, рассмотреть этот вопрос», — сказал секретарь.

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.