Прокуратура открыла уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ Вчера, 15:51 1967 Цей матеріал також доступний українською Макс Галицький \ facebook Галицкий опубликовал оскорбительный пост в фейсбуке Макс Галицький \ facebook

Прокуратура возбудила уголовное производство из-за высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого об ЛГБТ и концлагерях.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Галицкий написал в Facebook пост, в котором опубликовал фото людей из концлагерей и подписал: «ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю — не за горами время, когда т. н. прайды будут выглядеть именно так».

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).

Статья предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Галицкий уже удалил пост со своей страницы.