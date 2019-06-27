Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Паводок на Закарпатье: Минобороны отсрочило призыв на военную службу в пострадавших районах

27 июня, 17:21
417
Цей матеріал також доступний українською

Пресс-служба ОГА

На Закарпатье нужно восстанавливать объекты инфраструктуры

Министерство обороны Украины по просьбе Закарпатской ОГА решило отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20 — 25 мая.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Соответствующее письмо с подписью государственного секретаря Минобороны Александра Дубляны направлено Закарпатской ОГА.

Согласно письму, Министерство обороны Украины поддерживает вопрос предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия.

В Минобороны рекомендовали голове призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия.

Напомним, что и. о главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас призвал Министерство обороны отсрочить призыв на срочную службу молодых людей, живущих в затопленных районах области.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Теги:   Минобороны Украины Закарпатье

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Экономика

Сегодня, 15:40

img
С 1 июля уменьшается порог стоимости посылок из-за рубежа, которые будут облагаться налогом
Геополитика

Сегодня, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
12264
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11561
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8963

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)