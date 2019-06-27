Паводок на Закарпатье: Минобороны отсрочило призыв на военную службу в пострадавших районах 27 июня, 17:21 417 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ОГА На Закарпатье нужно восстанавливать объекты инфраструктуры Пресс-служба ОГА

Министерство обороны Украины по просьбе Закарпатской ОГА решило отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20 — 25 мая.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Соответствующее письмо с подписью государственного секретаря Минобороны Александра Дубляны направлено Закарпатской ОГА.

Согласно письму, Министерство обороны Украины поддерживает вопрос предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия.

В Минобороны рекомендовали голове призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия.

Напомним, что и. о главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас призвал Министерство обороны отсрочить призыв на срочную службу молодых людей, живущих в затопленных районах области.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ.