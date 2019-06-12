Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 23 кандидата в народные депутаты Сегодня, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода ЦИК продолжает регистрацию кандидатов Радио Свобода

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 23 кандидата в народные депутаты на досрочных выборах в Раду.

Как сообщили в пресс-службе структуры, по состоянию на 11 июня одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты. 111 из них — самовыдвиженцы, семь идут по спискам политических партий.

Комиссия также отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты Дубинскому Н.Н., выдвинутому в порядке самовыдвижения в ОИО № 93; Кононенко А.Э. (ОИО № 94) и Семенчеву И.И. (ОИО № 183) в связи с отсутствием документов, указанных в ч. 2 ст. 55 избирательного закона.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

По данным последних соцопросов, в парламент проходят четыре партии, еще три политические силы — на грани.