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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 23 кандидата в народные депутаты

Сегодня, 09:38
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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 23 кандидата в народные депутаты - фото

Радио Свобода

ЦИК продолжает регистрацию кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 23 кандидата в народные депутаты на досрочных выборах в Раду.

Как сообщили в пресс-службе структуры, по состоянию на 11 июня одномандатных избирательных округах зарегистрировано 118 кандидатов в народные депутаты. 111 из них — самовыдвиженцы, семь идут по спискам политических партий.

Комиссия также отказала в регистрации кандидатами в народные депутаты Дубинскому Н.Н., выдвинутому в порядке самовыдвижения в ОИО № 93; Кононенко А.Э. (ОИО № 94) и Семенчеву И.И. (ОИО № 183) в связи с отсутствием документов, указанных в ч. 2 ст. 55 избирательного закона.

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Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

По данным последних соцопросов, в парламент проходят четыре партии, еще три политические силы — на грани.

Теги:   Кандидаты в депутаты ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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