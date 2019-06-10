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На выборах в Раду готовы голосовать более 80% украинцев — опрос

Сегодня, 17:25
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На выборах в Раду готовы голосовать более 80% украинцев — опрос - фото

Радио Свобода

Почти каждый второй украинец точно готов идти на голосование

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в них приняли бы участие более 80% украинцев.

Таковы результаты роллингового исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований А. Яременко, пишет Укринформ.

«На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, принимали бы вы участие в голосовании?», «точно да» ответили 43% респондентов, «скорее да» — 37,9%, что вместе составляет цифру 80,9%", — говорится в опросе.

«Точно нет» и «скорее нет» ответили 13,9% опрошенных.

Еще 5,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

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Опрос проводился с 3 по 7 июня. Было опрошено 1000 человек.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.

По данным последних соцопросов, лидирует президентская партия Слуга народа. Также в парламент проходят Оппозиционная платформа — За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.

Шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть также у партии Святослава Вакарчука Голос, у партии Сила и честь Игоря Смешко и Гражданской позиции Анатолия Гриценко.

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Теги:   Голосование Опрос Украинцы Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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