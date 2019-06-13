На войне так не бывает: начальник Генштаба прокомментировал принцип «не стрелять в ответ» Сегодня, 10:12 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба Минобороны По словам Хомчака, приказа не отвечать на обстрелы в зоне ООС не было пресс-служба Минобороны

Новый начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что никакой команды не стрелять в ответ врагу на Донбассе не было.

В интервью BBC Украина он отметил, что такие приказы — один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы.



«Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай … На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, и таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал, и знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут», — рассказал он.

По мнению начальника Генштаба, все понимают, что провоцировать не надо.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.