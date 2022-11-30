На войне с РФ Украина потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских — глава Еврокомиссии 30 ноября, 10:28 Урсула фон дер Ляйен во время заседания Европарламента в Брюсселе 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Потери Украины на войне с Россией составили 100 тысяч военными и 20 тысяч гражданскими, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сказала на выступлении в Брюсселе.

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«Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимые страдания. Мы все помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за преступление агрессии против суверенного государства», — отметила она.

При этом не уточняется, откуда информация о таких цифрах.

Фон дер Ляйен также предложила создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступлений РФ.

«Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки этого специализированного суда», — добавила она.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Москва должна финансово заплатить за разрушения, которые она причинила.

«Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — резюмировала она.

Это заявление Урсулы фон дер Ляйен не соответствует оценкам украинской власти.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери страны-агрессора России в войне против Украины в десять раз превышают украинские.

По данным Генштаба ВСУ, за 280 дней войны российские оккупанты потеряли в Украине уже почти 89 тысяч своих военных и более 18 тысяч единиц военной техники.

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил агентству Reuters, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными и украинские Вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не подтвердил эти слова.

«Со стороны российской мы подтверждаем — это 100%. С нашей стороны, это не совсем соответствует действительности», — сказал он.



