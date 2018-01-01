На важные оборонные направления перебрасывают житомирских десантников Сегодня, 11:58 1042 Цей матеріал також доступний українською По словам Порошенко, наращивание войск является адекватным ответом на действия агрессора Скриншот с видео пресс-службы президента/YouTube

Для усиления ВСУ на важных оборонных направлениях из Житомирской области перебрасывают подразделения десантно-штурмовых войск.

Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Элита нашего войска - подразделения десантно-штурмовых войск - будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы, согласно с утвержденными планами", - заявил он.

По словам главы государства, наращивание группировок войск в соответствии с стратегическим замыслом использования сил обороны является важным элементом адекватного ответа на действия агрессора.

"Реальный противник должен четко осознавать: цена его агрессивных действий будет очень высокой", - добавил Порошенко.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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