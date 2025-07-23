«Мы слышим, что говорит общество». Зеленский встретился с главами силовых органов, НАБУ и САП и напомнил о делах «без законных приговоров»
Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов (Фото: Zelenskiy / Official/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор.
Об этом он написал в Telegram.
Президент заявил об «общем враге» — российских оккупантов, добавив, что защита Украинского государства «предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем» и «реальное ощущение справедливости».
«Уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания», — написал он.
Зеленский поблагодарил всех участников встречи, на которой присутствовали представители СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и генпрокурор.
Он также отметил, что участники договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».
«Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим», — подчеркнул он.
Они также договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча «по плану общих действий» и пообещал подготовить совместный план того, какие шаги нужны, чтобы укрепить страну и «снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества».
Ранее в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».