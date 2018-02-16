На сторону Саакашвили стал ряд украинских партий

Ряд политических партий поддержали обращение Руха новых сил с критикой выдворения лидера партии Михеила Саакашвили.

В заявлении партии говорится, что власть совершила политическую расправу над "одним из лидеров оппозиции" и нарушила права человека.

Под обращением подписались ДемАльянс, Гражданская позиция, Народный контроль, Европейская партия Украины, Батькивщина, Самопомич, Свобода и Гражданское движение Хвыля.

Напомним, из Украины Саакашвили выдворили 12 февраля по процедуре реадмиссии в страну, откуда он незаконно прибыл, то есть в Польшу. В среду его адвокат уже сообщал, что его подзащитный уехал в Нидерланды к семье. Его жена Сандра Рулофс является гражданкой этой страны. Адвокат говорил, что Саакашвили намерен получить там вид на жительство.

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Тбилисский городской суд признал бывшего президента страны Михеила Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Политик заочно приговорен к трем годам лишения свободы по "делу Сандро Гиргвлиани".