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На следующей неделе президент внесет представление на увольнение четырех топ-чиновников

Сегодня, 01:59
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На следующей неделе президент внесет представление на увольнение четырех топ-чиновников - фото

president.gov.ua

Руслан Стефанчук

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду четыре представления — об увольнении министра обороны, главы СБУ, министра иностранных дел, а также генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом заявил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в эфире телеканала 1+1.

После провала голосования за представление об увольнении руководителей СБУ, МИД и Минобороны президент планирует внести уже не три, а четыре представления, одно из которых — по освобождению Луценко.

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«Мы будем показывать, что в ситуации, в которой сегодня абсолютное непонимание и неприятие позиции президента, президент будет настаивать, что это в пределах его конституционных полномочий, и будем ожидать плодотворной реакции со стороны Верховной Рады», — сказал Стефанчук.

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Он добавил, что у президента есть кандидатуры на должности глав МИД, СБУ, ГПУ и Минобороны, но называть их не стал, более того, «по некоторым направлениям есть несколько кандидатур».

«Единственное, что я могу гарантировать, что не будет длительного разрыва между увольнением и назначением. Это будут внесены сразу », — резюмировал представитель Зеленского.

Напомним, 6 июня Совет последовательно отказалась поддержать проекты постановлений президента Зеленского об увольнении главы Минобороны Степана Полторак, главы СБУ Василия Грицака, а также главы МИД Павел Климкин.

Теги:   Руслан Стефанчук

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