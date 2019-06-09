На съезд партии Слуга народа журналистов доставляли на гольфкарах Сегодня, 12:17 Цей матеріал також доступний українською Кристина Бердинских / НВ Кристина Бердинских / НВ

На съезд партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа журналистов доставляли на гольфкарах — небольших автомобилях для перемещения по полю для гольфа.

Об этом сообщила журналистка НВ Кристина Бердинских, работающая на съезде, который проходит в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

В воскресенье, 9 июня, с 12:00 в Национальном ботаническом саду имени Гришко проходит съезд партии Слуга народа. Во время съезда будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатном округах.

Возглавил партию советник президента Дмитрий Разумков.