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На съезд партии Слуга народа журналистов доставляли на гольфкарах

Сегодня, 12:17
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На съезд партии Слуга народа журналистов доставляли на гольфкарах - фото

Кристина Бердинских / НВ

На съезд партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа журналистов доставляли на гольфкарах — небольших автомобилях для перемещения по полю для гольфа.

Об этом сообщила журналистка НВ Кристина Бердинских, работающая на съезде, который проходит в Национальном ботаническом саду имени Гришко.

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В воскресенье, 9 июня, с 12:00 в Национальном ботаническом саду имени Гришко проходит съезд партии Слуга народа. Во время съезда будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатном округах.

Возглавил партию советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   партия Слуга народа Съезд Владимир Зеленский

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