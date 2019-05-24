На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Богдана Вчера, 18:43 776 Цей матеріал також доступний українською АП Андрей Богдан АП

На сайте президента Украины в четверг, 23 мая зарегистрировали петицию об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента.

Автором петиции стал Андрей Качор.

«Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании закона Украины «Об очищении власти», — говорится в тексте петиции.

Под обращением подписались более 13 тысяч человек. Для рассмотрения петиция в течение трех месяцев должна набрать 25 тыс. голосов.

Напомним, что петиция за отставку новоизбранного президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей. Документ зарегистрировал Максим Безрук в среду, 22 мая. За сутки она набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения главой государства.

Автор петиции утверждает, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.