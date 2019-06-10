На референдум нужно выносить вопросы, объединяющие украинцев — представитель Зеленского Вчера, 22:53 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Руслан Стефанчук president.gov.ua

Представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что на референдум нужно выносить вопросы, которые будут объединять, а не разъединять украинцев.

Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его мнению, необходимо на законодательном уровне максимально правильно сформировать механизм, чтобы дать украинцам возможность по определенным вопросам высказать свое мнение и позицию.

Данный механизм касается, в первую очередь, предохранителей, в частности, вопросов, которые не могут выноситься на референдум, предохранителей о количестве квалифицированного большинства принятия по отдельным вопросам, когда недостаточно больше половины голосов.

«Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство», — указал Стефанчук.

«Мы считаем, что по таким судьбоносным вопросам, которые касаются вообще судьбы всей страны, нам крайне необходимо иметь понимание и консенсус в государстве», — сказал он.

Стефанчук добавил, что есть решения, которые разъединяют и такие решения не нужно выносить на референдум.

Ранее, глава Администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.



