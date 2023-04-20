На Рамштайте будут обсуждаться поставки дальнобойных ракет Украине — Подоляк 20 апреля, 22:20 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы ОП Михаил Подоляк в четверг, 20 апреля, сообщил, что Украина будет обсуждать вопрос поставок дальнобойных ракет на 100 и более километров на предстоящей встрече в формате Рамштайн.

В эфире телеканала Киев Подоляк сказал, что любой Рамштайн — это прежде всего аудит того, что уже было сделано и что еще нужно сделать для Украины. Он напомнил, что вчера США объявили новый пакет военной помощи и добавил, что Киев ждет «такие же пакеты от других стран, в том числе от Испании».

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«Мы будем говорить о дальнобойных ракетах прежде всего. Нам нужны дальнобойные ракеты — на 100 и более километров», — подчеркнул он.

Подоляк добавил, что на заседания также оценивают ресурсные способности России: «что у них есть, что они используют, что они построили с точки зрения оккупированных фортификаций».

Завтра, 21 апреля, состоится очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече должны обсуждать предоставление украинской армии дальнобойного оружия.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.