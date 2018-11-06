На посту министра я страну не поменяю: Омелян рассказал, собирается ли он идти в президенты

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что он реально оценивает свои возможности в президентских выборах.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Безусловно, на 2019 - я так далеко не мыслю, я реально оцениваю свои возможности, об этом серьезно говорить невозможно. Но на участие в парламентской кампании - да. Я буду очень рад, если мы это будем делать совместно с Народным фронтом, если они пойдут, а я думаю, что они пойдут. Если нет - будем смотреть какие-то другие варианты. Но это точно должна быть команда", - сказал чиновник.

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По словам Омеляна, на должности министра он страну не поменяет.