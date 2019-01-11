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Избирательная кампания сюрпризов

На последнюю копейку, но на широкую ногу. Экс-замглавы ЦИК - о предвыборной рекламе на ТВ и ментальности украинцев

Сегодня, 18:48
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Андрей Магера

Рух ЧЕСНО via Facebook

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера спрогнозировал снижение стоимости секунды эфирного времени на ТВ для предвыборной агитации в случае увеличения прозрачности финансирования украинских политических партий.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

"Постоянно растет цена рекламы на телевидении - 6 тысяч гривен за секунду и тому подобное. На самом деле, очень дикие цены. Но почему так происходит? В том числе это происходит потому, что финансирование политических партий должно быть не на 50%, не на 70%, не на 80%, а на 100% максимально прозрачным. Как только эти средства станут тяжелыми для политических партий по части получения, то политические партии, очевидно, тоже повлияют на то, что стоимость такой рекламы на телевидении начнет постепенно снижаться", - сказал Магера.

Говоря об "аскетичности" предвыборной агитации в странах Европы по сравнению с Украиной, бывший замглавы ЦИК привел метафору праздника "на последнюю копейку, но на широкую ногу", связав это с "ментальностью украинцев".

Напомним, ранее действующий заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что из-за недоверия граждан Украины к Центральной избирательной комиссии и "слишком часто меняющихся правил игры" некоторые политики пытаются выиграть выборы "неклассическими методами".

20 сентября Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.

В тот же день парламент поддержал увольнение 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов Центризбиркома. Главой Центральной избирательной комиссии стала Татьяна Слипачук.

Теги:   Радио НВ Президентские выборы в Украине 2019 Выборы Андрей Магера ЦИК Украины

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