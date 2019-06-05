На переговорах в Минске обсудят предложение Кучмы о снятии блокады с Донбасса — ОБСЕ Вчера, 20:00 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Леонид Кучма пресс-служба президента

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсудят инициативу представителя Украины Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает Интерфакс-Украина.

«Предложение [о снятии экономической блокады] было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сказал он.

Спецпредставитель ОБСЕ считает, что снятие экономической блокады стало бы «большим прорывом».

В пресс-службе президента Украины сообщили,что Кучма намерен обсудить «экономические проблемы» Донбасса на завтрашнем совещании с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко. В частности, пойдет речь о водоснабжении на оккупированном Донбассе.

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Напомним, что 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.