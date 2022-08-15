Секретарь Комитета Рады по Нацбезопасности о Залужном: «На его месте кто угодно приобрел бы популярность» 15 августа, 15:16 По мнению нардепа Романа Костенко на месте Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного кто угодно стал бы популярным (Фото:mil.gov.ua)

Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в интервью Радио НВ прокомментировал популярность главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, которая уже вышла за пределы Украины.



«На его месте кто угодно приобрел бы такую популярность. Любой главнокомандующий, который бы был на этом месте, был бы эталоном для другого мира. Никто в мире не воевал против такой сильной армии, особенно современники. Они могли проводить много учений, демонстрировать самое лучшее оружие, но в реальных боевых действиях никто не был. И генерал Залужный будет тем человеком, который может потом рассказывать о реально принятых решениях, их последствиях в реальных боевых действиях», — заявил Костенко Радио НВ, комментируя появление фото Залужного на обложке популярной в Польше газеты Выборчей, назвавшей главнокомандующего ВСУ первым атаманом Украины.

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Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности отметил, что вряд ли на должность главнокомандующего ВСУ назначили бы «кого-то очень плохого», «но здесь именно вопрос, что Залужный стал главкомом, армия поддержала, украинский народ поддержал».

«И то, что сейчас происходит, не заслуга одного Залужного. Это заслуга всего украинского народа. А он правильно признан тем, что там поставлен и представляет украинский народ в должности главнокомандующего. Его признает весь мир, поэтому это признание всех и его, и всего украинского народа», — считает Костенко.

Ранее политолог Николай Давидюк выразил сомнение в том, что Залужный захочет быть оппонентом президента Украины Владимира Зеленского после войны.

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