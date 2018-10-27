Во Львовской области экс-мэра Николаева приговорили к 9 годам заключения за взяточничество

Зализнычный районный суд Львова приговорил бывшего мэра города Николаев Львовской области до 9 лет лишения свободы по ч. 5 ст. 368 УК Украины (предложение, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет заключения с лишением 8 ранга должностного лица местного самоуправления и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления на 2 года, и с конфискацией принадлежащего ему имущества.
Кроме того, двое сообщников экс-мэра, работники этого же органа местного самоуправления получили наказание в виде 8 лет заключения с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью в органах местного самоуправления на 2 года и с конфискацией имущества по ч. 5 ст. 368 КК Украины и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 368 УК Украины.
Установлено, что указанные лица в период апреля-июня 2013 года получили 1 млн грн и 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды от лица, которое хотело получить земельный участок на территории города Николаева для строительства завода.
Чиновники обещали осуществить подготовку, лоббирование, принятие и подписание соответствующих решений Николаевского городского совета, организацию победы при проведении аукциона и покупку данного земельного участка по заниженной стоимости, а также обеспечить принятие горсоветом решения о временном снижении с 10% до 5% размера инвестиционного обязательства.
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