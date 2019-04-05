Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

На колени перед Путиным Зеленский не встанет - политтехнолог кандидата в президенты

5 апреля, 18:59
3823
Цей матеріал також доступний українською
На колени перед Путиным Зеленский не встанет - политтехнолог кандидата в президенты - фото

НВ

Политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский "не встанет на колени" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в эфире Радио НВ политтехнолог шоумена Дмитрий Разумков.

"На колени перед Путиным Зеленский не встанет, такой ответ вас устроит?" - сказал он в ответ на вопрос доверенного лица действующего президента Петра Порошенко Семена Кабакаева о том, что сделает Зеленский, оказавшись перед президентом России.

Также Разумков отметил, что Украине будет сложно противостоять ядерной РФ, поскольку она "далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу" и ведет агрессивную войну в различных странах.

"Придется идти по дипломатическому пути - это Нормандский формат, он должен расширяться", - подчеркнул он.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим, в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Агрессия РФ Президентские выборы в Украине 2019 Радио НВ Владимир Путин Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43547
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22214
Политика

Вчера, 22:53

img
Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него
12272