На колени перед Путиным Зеленский не встанет - политтехнолог кандидата в президенты 5 апреля, 18:59 3823 Цей матеріал також доступний українською НВ Политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков НВ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский "не встанет на колени" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в эфире Радио НВ политтехнолог шоумена Дмитрий Разумков.

"На колени перед Путиным Зеленский не встанет, такой ответ вас устроит?" - сказал он в ответ на вопрос доверенного лица действующего президента Петра Порошенко Семена Кабакаева о том, что сделает Зеленский, оказавшись перед президентом России.



Также Разумков отметил, что Украине будет сложно противостоять ядерной РФ, поскольку она "далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу" и ведет агрессивную войну в различных странах.

"Придется идти по дипломатическому пути - это Нормандский формат, он должен расширяться", - подчеркнул он.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим, в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.