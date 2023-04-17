На карту в войне России против Украины поставлены ценности свободы и демократии — президент Италии 17 апреля, 21:30 Серджио Маттарелла (Фото:Italian Presidency Press Office/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS)

Президент Италии Серджио Маттарелла убежден, что ставки в войне России против Украины — это ценности свободы и демократии.

Об этом сообщает Polske Radio.

«Если бы Украина была оставлена на милость российской агрессии, последовали бы новые нападения. Ситуация в мире ухудшится, но Украина имеет право на солидарность, и мы полностью гарантируем это до тех пор, пока это необходимо, во всех отношениях», — сказал он.

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Маттарела добавил, что страны Европы в ужасе от российских преступлений в Украине.

Он также подчеркнул, что на карту в войне в Украине поставлены ценности свободы и демократии, те самые ценности, добавил он, в защиту которых родился Евросоюз.

Ранее президент Польши Анджей Дуда говорил, что страна-террорист Россия нападет на другие страны Европы, если выиграет войну против Украины.