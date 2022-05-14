«Путину снова что-то обещают». Как долго может продолжаться военное равновесие на фронте и когда возобновятся переговоры — Фесенко 14 мая, 18:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные применяют американские гаубицы М777 (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Политолог Владимир Фесенко считает, что на фронте в последнее время можно наблюдать военное равновесие, выйти из которого можно двумя путями.

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«Это такое равновесие военное, когда россияне не могут перейти в решительное наступление, не могут преодолеть оборону Украины, но и нам пока не хватает ресурсов для того, чтобы перейти в контрнаступление. Что дальше делать? В перспективе – два варианта. <...> Чтобы переломить ситуацию на фронте, нужна мобилизация. Но если она состоится с обеих сторон – тоже будет равновесие», – отметил Фесенко в эфире Радио НВ.

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В противном случае, добавляет политолог, Украина и Россия перейдут к затяжной, позиционной войне:

«Кто лучше выдержит длительную войну – вопрос открытый: здесь есть проблемы и у нас, и у России, просто они разные. Если это равновесие [на фронте] будет достаточно длительным (не менее полугода, например), тогда неизбежно придется возобновлять активные переговоры».

Сейчас, убежден Фесенко, переговоры не проходят, ведь у каждой из сторон есть надежды на то, что удастся военным путем по меньшей мере укрепить свои позиции, а возможно, и сломать ситуацию в свою пользу.

«Боюсь, что снова, как и перед началом войны, так и сейчас, есть неадекватные оценки. Возможно, [российскому диктатору Владимиру] Путину что-либо обещают, но реально они не могут выполнить поставленные задачи. Тем не менее они надеются военным путем принудить нас к уступкам», — рассказал политолог.

Фесенко не исключает «зависание» в военных действиях. Тогда, утверждает он, задача России будет достаточно простой — закрепить оккупацию Донбасса и юга Украины. То есть, РФ на переговорах, по словам политолога, будет договариваться о прекращении огня, чтобы сохранить за собой территории, которые она оккупировала после 24 февраля.

Однако у Украины, уверен Фесенко, задачи совсем иные:

«Наша задача минимум – отбросить российские войска с тех территорий, которые они захватили после 24 февраля, освободить их. А если удастся, если будут возможности с ресурсами, с оружием, то деоккупировать, освободить полностью Донбасс и Крым, то есть территории, оккупированные еще в 2014 году. Но для этого нужны, безусловно, дополнительные ресурсы как военной силы, так и тяжелого оружия, которое можно использовать и для контрнаступления».

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