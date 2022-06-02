На поле боя сейчас ситуация, которая может обеспечить перелом — Зеленский 2 июня, 22:33 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Во время онлайн-выступления на Международном безопасностном форуме GLOBSEC в Братиславе в четверг, 2 июня, глава государства призвал Евросоюз активнее поддерживать Украину оружием, финансами и политически.



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Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна за всю помощь, которую получает, но поставки оружия нужно наращивать.

"…Именно на поле боя в Украине решается, сохранится ли свобода в Европе для всех народов без исключения. И именно сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии. Именно сейчас, как раз в эти дни, когда Россия проигрывает в войне против Украины, свобода европейцев победит на десятилетия вперед", — сказал президент.

Зеленский также заявил, что считает неприемлемым, когда обсуждение санкционного пакета занимает больше месяца. Он напомнил, что главный смысл санкций ЕС — сделать Европу независимой от России и оборвать все связи между страной-агрессором и европейскими государствами, которые Москва использует как оружие.

«Конечно, хорошо, что шестой санкционный пакет наконец-то оформлен. Но он должен заработать безотлагательно, чтобы можно было перейти дальше, к подготовке седьмого санкционного пакета. Каждая связь Европы с Россией, которая еще остается, — это веревка, которую российское государство попытается превратить в петлю», — добавил он.

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