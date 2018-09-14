На форуме YES создали рабочую группу для противодействия российскому вмешательству

Евразийский центр Атлантического совета, Фонд Виктора Пинчука и Трансатлантическая комиссия создали рабочую группу для противодействия внешнему вмешательству в предстоящие выборы в Украине.

Об этом было объявлено во время 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"В контексте подготовки в Украине ко вторым со времени Революции Достоинства президентским и парламентским выборам, три организации объединили свои силы для противодействия внешним усилиям, направленным на подрыв демократического процесса", - сообщили в пресс-службе Фонда Виктора Пинчука.

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Согласно решению, эксперты по кибербезопасности, а также противодействию дезинформации и гибридным методам ведения войны будут мониторить попытки вмешательства со стороны России и извещать о них правительства и общественность.

По словам директора Евразийского центра Атлантического совета Джона Хербста, Кремль наращивает мощность для вмешательства во время выборов президента Украины, которые состоятся в марте 2019 года.

В свою очередь экс-генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что у России есть свои планы на украинские выборы: "Я не сомневаюсь, что Москва развернет полный план мероприятий, призванных сеять смятение и страх: кибератаки, убийства, дезинформация, применение обычных видов оружия на Востоке Украины".

15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) “Будущее поколение всего”, проходит в Киеве 13-15 сентября. Новое Время - информационный партнер форума, ведет онлайн-трансляцию мероприятий, которые проходят в рамках YES.

В работе конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, принимают участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.