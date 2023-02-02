Украине нужно больше оружия из-за угрозы нового наступления РФ — Резников 2 февраля, 11:02 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Алексей Резников призвал страны НАТО предоставить Украине больше оружия на фоне угрозы нового наступления РФ.

В интервью французскому каналу BFMTV Резников сказал, что Украина не недооценивает своего врага, поскольку РФ, возможно, мобилизовала около полумиллиона граждан, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

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«Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно скорее. Поэтому необходимо оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива», — заявил он.

Глава украинского Минобороны также отметил необходимость быстрого оснащения Украины «воздушными средствами» и призвал начать обучение украинских пилотов на самолетах, которые, вероятно, будут поставлять союзники.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление на двух направлениях.

«Это может быть Донбасс, а может быть юг», — сказал он.

По данным украинской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.