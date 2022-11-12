«Он знает, какая ждет его судьба». Мэр Мелитополя о главном коллаборанте региона и ситуации в городе — интервью 12 ноября, 10:38 Эксклюзив НВ Российский триколор, вывешенный оккупантами в Мелитополе Запорожской области, 14 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Иван Федоров, городской голова Мелитополя, в интервью Радио НВ рассказал, как себя ведут россияне на фоне успехов ВСУ в Херсоне и какие настроения среди коллаборантов во временно оккупированном Мелитополе.

— Начнём с того, что называется хлопки Мелитополя. Как обильно они сейчас расцветают, эти удары по оккупационным войскам и враждебной инфраструктуре?



— Хлопки в Мелитополе почти каждый день или в лучшем для оккупантов случае через день, потому что они непонятно как, где курят и недостаточно хорошо следят за техникой безопасности. Поэтому сегодня в южной части нашего города были очередные взрывы, их было четыре, несколько единиц техники рашистов в очередной раз оказались непригодными. Но сегодня следует отметить, что наш временно оккупированный город Мелитополь является логистическим и административным центром, который рашисты определили для себя таким.



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И сегодня мы не можем сказать, что где-то в Мелитополе есть скопление рашистской техники или какая-то военная база, потому что в целом и город Мелитополь, и Мелитопольский район стали штабом российских войск и в целом военной базой. Именно через наш город Мелитополь они перебрасывают военную технику как в сторону херсонского направления, так и в сторону запорожской линии фронта.



Сегодня мы будем надеяться, что хлопок будет ежедневно и по несколько раз в день, потому что тысячи единиц техники и десятки тысяч личного состава нужно оставить на нашей земле, но точно в негодном состоянии.



— Рашисты пытаются превратить Мелитополь в свой опорный пункт. Херсон будет освобожден, деоккупирован, и в этой связи они считают Мелитополь своей следующей опорной базой. А дальше, если смотреть на карту, Мелитополь открывает дорогу на Бердянск, Мариуполь и Донецк с юга.



— И надо еще добавить, что Мелитополь всегда был и остается воротами в Крым, поэтому, конечно, после освобождения Мелитополя возможно освобождение нашего, хоть пока временно оккупированного, Крыма. И сегодня, когда они концентрируют на территории нашего города огромное количество личного состава и техники, они сегодня строят фортификационные сооружения.



Эти фортификационные сооружения строятся в несколько эшелонов, сегодня используют захваченные промышленные предприятия для того, чтобы создавать там бетонные конструкции для этих линий обороны.



Также они демонтируют и разрушают наши оросительные системы, оросительные каналы мелиорационной системы и разбирают плиты из каналов, используют их для строительства фортификационных сооружений. Поэтому Мелитополь является стратегическим местом, в первую очередь это ворота в Крым, путь в Мариуполь, Бердянск и к деоккупации нашего Донбасса.



Но с другой стороны это также обеспечение мирной жизни в Запорожье и Никополе, поскольку сегодня в большинстве своем ракетный террор города Запорожья, где проживает более 700 тысяч жителей, ведется ракетными комплексами С-300, их дальность 80 километров.

