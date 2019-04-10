На этой неделе социологи обнародуют свежие президентские рейтинги перед вторым туром Сегодня, 13:32 3720 Цей матеріал також доступний українською Радіо Свобода Радіо Свобода

Киевский международный институт социологии (КМИС) и социологическая группа Рейтинг планируют опубликовать результаты опросов о поддержке кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко до 2-го тура выборов.

Об этом Українським Новинам сообщили представители КМИС и Рейтинг.

"Да, будет опрос, следите за нашими сообщениями", - сказала сотрудник группы Рейтинг.

По ее словам, опрос соцгруппы планируется обнародовать на этой неделе.

КМИС также планирует провести такой опрос.

"90%, что он будет, но, очевидно, что мы сразу опубликуем результаты", - сказал представитель КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, скорее всего это произойдет на следующей неделе.

Другие социологические службы, в частности Socis, Центр Разумкова и фонд Демократические инициативы им. И. Кучерива либо пока не решили, будут ли проводить такой опрос, либо не будут его проводить вообще.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.