На этой неделе хорошие новости из Харьковской области — Зеленский

7 сентября, 22:22
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Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Президент Владимир Зеленский в обращении в среду, 7 сентября, рассказал о «хороших новостях» из Харьковской области, но уточнил, что называть освобожденные населенные пункты пока нельзя.

«Наверное, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов», — заявил он.

Глава государства отметил, что пока не время озвучивать названия населенных пунктов, куда возвращается украинский флаг. Он поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-й десантно-штурмовую бригаду за храбрость и героизм при выполнении боевых задач.

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Инфографика: НВ

Также Зеленский поблагодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду, которая нанесла «чрезвычайно успешные» удары по районам сосредоточения российских оккупантов на юге, и 60-ю отдельную пехотную бригаду, которая последовательно продвигается вперед.

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Накануне в Сети появились неподтвержденные данные о том, что ВСУ совершили мощную атаку в районе Балаклеи в Изюмском районе Харьковской области.

6 сентября Группировка Объединенных сил ВСУ Украины обнародовала видео, на котором, как подтверждают украинские военные, зафиксировано поражение склада оккупантов в Балаклее, установки С300, а также САУ противника. 7 сентября в Telegram-канале Стратегического командования ВСУ обнародовали видео падения российского самолета Су-25 в районе Балаклеи (возле села Волохов Яр), который удалось сбить украинским военным.

https://www.youtube.com/embed/y9IDt90pUEs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Владимир Зеленский Балаклея Война России против Украины

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