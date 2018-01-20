На Донбассе прекращает работу Всемирная продовольственная программа - экс-спикер ОБСЕ

Всемирная продовольственная программа прекращает свою деятельность на территории Донбасса в Украине.

Об этом в эфире BBC сообщил бывший пресс-секретарь наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив, передаёт ТСН.

Украина - единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь, заявил Боцюркив.

Причиной прекращения работы стало отсутствие должного финансирования программы.

С декабря 2014 года до конца июня 2017 года программа обеспечила продовольствием около миллиона украинцев, которые пострадали от конфликта на Донбассе.

Ранее сообщалось, что для обеспечения гуманитарной помощью ООН нуждающихся жителей в Украине, которые проживают в зоне конфликта, необходимо выделить 187 миллионов долларов.

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