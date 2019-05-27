На Донбассе активизировали выдачу российских паспортов для «чиновников» — разведка Сегодня, 17:39 26 Цей матеріал також доступний українською zagranportal.ru Оккупанты активизировали выдачу паспортов zagranportal.ru

Министерство обороны Украины заявило, что в ОРДЛО российские оккупационные администрации активизировали меры по оформлению паспортов РФ жителям, которые принадлежат к «первоочередной категории».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что российские оккупационные администрации активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям так называемой «первоочередной категории» (сотрудникам оккупационных администраций, «государственных» учреждений и силовых структур, в том числе военнослужащим 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ).

В ведомстве отметили, что командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава, чтобы выполнить распоряжения командования по паспортизации.

Получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления.

По данным министерства, среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных «граждан РФ» дезертируют на российскую территорию.

Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ на это Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.