На дебаты Зеленского и Порошенко готовы приехать зрители из-за рубежа - НСК Олимпийский
В НСК Олимпийский постоянно поступают запросы относительно билетов на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко как от граждан Украины, так и из-за рубежа.
Как заявил Громадському заместитель директора НСК Олимпийский Виктор Анисимов, в частности, дебаты готовы приехать желающие из Германии и Великобритании.
Он также рассказал, что Олимпийский не получал никаких заявок на проведение мероприятий 19 апреля, поэтому эта дата свободна.
Он добавил, что Олимпийский будет обеспечивать исключительно технические условия проведения дебатов: свет, сигнал, чистота и тому подобное. Организацией заниматься НОТУ.
Анисимов также отметил, что сейчас невозможно назвать сумму проведения дебатов, поскольку стоимость высчитывают от требований, которые выдвигает организатор.
Он добавил, что НСК понадобится не менее 2-3 дня на организацию мероприятия.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.
Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.