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На дебаты Зеленского и Порошенко готовы приехать зрители из-за рубежа - НСК Олимпийский

5 апреля, 14:25
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На дебаты Зеленского и Порошенко готовы приехать зрители из-за рубежа - НСК Олимпийский - фото

Olympic NSC

В НСК Олимпийский постоянно поступают запросы относительно билетов на дебаты кандидатов в президенты

В НСК Олимпийский постоянно поступают запросы относительно билетов на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко как от граждан Украины, так и из-за рубежа.

Как заявил Громадському заместитель директора НСК Олимпийский Виктор Анисимов, в частности, дебаты готовы приехать желающие из Германии и Великобритании.

Он также рассказал, что Олимпийский не получал никаких заявок на проведение мероприятий 19 апреля, поэтому эта дата свободна.

Он добавил, что Олимпийский будет обеспечивать исключительно технические условия проведения дебатов: свет, сигнал, чистота и тому подобное. Организацией заниматься НОТУ.

Анисимов также отметил, что сейчас невозможно назвать сумму проведения дебатов, поскольку стоимость высчитывают от требований, которые выдвигает организатор.

Он добавил, что НСК понадобится не менее 2-3 дня на организацию мероприятия.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   НСК Олимпийский Дебаты

Спецтема   Выборы президента Украины

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