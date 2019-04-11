На дебатах в Олимпийском правоохранителей может быть больше, чем на Лиге чемпионов - МВД Вчера, 22:05 1383 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko Пока неизвестно, сколько человек придет на дебаты REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Представитель МВД Артем Шевченко допустил, что в НСК Олимпийский во время проведения дебатов между кандидатами в президенты правоохранителей может быть больше, чем было во время Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Громадське.

“Будут очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при заходе на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов”, - сказал он, отметив, что нельзя брать на стадион оружие и предметы, которые могут быть использованы как оружие для нанесения вреда.

Однако, Шевченко отметил, что пока не может назвать точное количество правоохранителей ведь неизвестно, сколько людей придет на стадион.

Действующий президент Петр Порошенко ждет шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14 для проведения дебатов.

В то же время Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля.

10 апреля в НСК Олимпийский заявили, что к ним поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты о проведении дебатов.

От представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского - на 19 апреля.

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.