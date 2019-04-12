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Спецтема: Выборы президента Украины

На дебатах люди будут слушать Зеленского - Кучма

Сегодня, 16:11
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На дебатах люди будут слушать Зеленского - Кучма - фото

Фонд Украина

Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что во время проведения дебатов людям будет интересно послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, чтобы понять, что он за личность.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди, в первую очередь будут слушать второго кандидата – Владимира Зеленского, их всех, как я понимаю, интересует его личность", - сказал экс-президент Украины.

По словам Кучмы, во время избирательной кампании в первом туре президентских выборов "мы всё видели и всё слышали".

Бывший глава государства отметил, что лично для него дебаты не имеют никакого значения.

Действующий президент Петр Порошенко ждет шоумена Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14 для проведения дебатов.

В то же время Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля.

10 апреля в НСК Олимпийский заявили, что к ним поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты о проведении дебатов.

От представителя Петра Порошенко пришел запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, от представителей Зеленского - на 19 апреля. 

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко Владимир Зеленский Леонид Кучма

Спецтема   Выборы президента Украины

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