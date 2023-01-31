«Остается мишенью для Кремля». Буданов рассказал о покушениях на себя 31 января, 13:00 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о покушениях на свою жизнь, которые он пережил.

В интервью The Washington Post он сообщил, что покушения на него начались после того, как в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ РФ.

Ответственность за это россияне возложили, в частности, якобы на «украинских диверсантов».

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Считалось, что Буданов был одним из причастных к спецоперациям в тылу врага.

Спустя годы Буданов все еще уклоняется от подробностей о спецоперации. Он не подтвердил и не опроверг ее проведение или свое участие в ней: «Что-то случилось».

«И все покушения на мою жизнь начались после этого», — добавил он.

Издание приводит данные об одном из покушений на Буданова, когда в 2019 году под его машину была заложена бомба, но она взорвалась преждевременно.

По словам человека, близкого к Буданову, всего на начальника украинской разведки было совершено не менее 10 покушений.

Издание отмечает, что Буданов ведет осторожный образ жизни, обычно он находится в своем кабинете и редко выходит на публику. В его кабинете круглосуточно играет классическая музыка — возможно, в качестве защиты от попыток прослушивания.

«Он остается мишенью для Кремля. После взрыва на Крымском мосту в октябре Москва назвала виновниками Буданова и других агентов ГУР», — говорится в публикации.