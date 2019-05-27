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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

На Банковой подготовили законопроекты об отзыве мэров и депутатов

Сегодня, 16:53
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На Банковой подготовили законопроекты об отзыве мэров и депутатов - фото

Киевсовет/Facebook

На Банковой решили изменить процедуру отзыва депутатов

В Администрации президента подготовили законопроекты о процедуре отзыва народных депутатов, депутатов местных советов и мэров городов.

Об этом сообщил представитель главы украинского государства в Раде Руслан Стефанчук журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

«Законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall — отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва глав (городов — ред.)», — пояснил он.

Стефанчук добавил, что избиратели, которые голосуют за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.

Ранее Стефанчук сообщил, что Зеленский намерен внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о введении ответственности за «кнопкодавство» и прогулы в парламенте.

Он также предложил пересмотреть количество народных депутатов — в сторону уменьшения.

Теги:   Владимир Зеленский Руслан Стефанчук Администрация президента Украины Мэр Народные депутаты Отзыв

Спецтема   Зеленский — новый президент

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