На Банковой подготовили законопроекты об отзыве мэров и депутатов Сегодня, 16:53 225 Цей матеріал також доступний українською Киевсовет/Facebook На Банковой решили изменить процедуру отзыва депутатов Киевсовет/Facebook

В Администрации президента подготовили законопроекты о процедуре отзыва народных депутатов, депутатов местных советов и мэров городов.

Об этом сообщил представитель главы украинского государства в Раде Руслан Стефанчук журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

«Законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall — отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва глав (городов — ред.)», — пояснил он.

Стефанчук добавил, что избиратели, которые голосуют за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.

Ранее Стефанчук сообщил, что Зеленский намерен внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о введении ответственности за «кнопкодавство» и прогулы в парламенте.

Он также предложил пересмотреть количество народных депутатов — в сторону уменьшения.