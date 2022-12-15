Некоторые люди из окружения Зеленского хотели бы заменить Залужного на Сырского — The Economist 15 декабря, 22:54 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Некоторые люди из окружения президента Владимира Зеленского думают о том, чтобы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, — об этом идет речь в статье The Economist о Сырском, опубликованной в четверг, 15 декабря.

«Ходят слухи о том, что администрация президента может склоняться к замене популярного, но независимо мыслящего генерала Залужного его бывшим начальником [Сырским]», — утверждают авторы материала.



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В статье о Залужном сказано, что «кое-кто в окружении президента хотел бы заменить [Залужного] генералом Сырским». Журнал со ссылкой на «защитников генерала» сообщает, что главнокомандующий ВСУ «не был на передовой, потому что чиновники запретили ему это делать».

The Economist пишет, что популярность Залужного якобы «породила неуверенность в администрации президента, которая фактически провела среди украинцев опрос, проголосовали ли бы они за политическую партию генерала — хотя у того ее нет».



Сами генералы говорят, что полностью доверяют друг другу и не хотят вмешиваться в политику.

«Армия вне политики. Так должно быть и этого требует закон», — сказал Сырский.



В Министерстве обороны летом 2022 года сообщали, что российские пропагандисты распространяют фейк о якобы конфликте между Генеральным штабом ВСУ и Офисом президента с Минобороны. Источник НВ в Офисе президента в августе говорил, что на Банковой довольны работой Залужного и не собираются переводить его на другую должность.