На Банковой рассказали подробности встречи Порошенко с иерархами УПЦ МП

Цеголко рассказал о встрече Петра Порошенко с архиереями УПЦ МП

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко рассказал о встрече Петра Порошенко с представителями группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

У себя в Facebook Цеголко написал, что во время встречи Порошенко рассказал иерархам о своих переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом, и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

Владыки рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ МП, которые готовы присоединиться к единой церкви.

В свою очередь Порошенко заверил, что Украина будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции.

Он также рассказал, что Вселенский патриарх со своей стороны, гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине.

Напомним, 13 ноября президент Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП. Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме. На мероприятии присутствовали как минимум три иерарха УПЦ МП. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

После этого собор епископов УПЦ МП заявил, что решение Синода Константинопольского патриархата является "недействительными и не имеющим никакой канонической силы".

Собор епископов УПЦ МП также подчеркнул, что против любых попыток изменить название этой церкви.

В то же время архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.