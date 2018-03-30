На Банковой подтвердили отстранение губернатора Николаевской области Савченко

Алексей Савченко самоотстранился на время расследования

Президент Украины Петр Порошенко принял заявление председателя Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко об отстранении на время расследования самоубийства ветерана АТО Владислава Волошина.

Об этом РБК-Украина сообщил руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Андрей Жигулин.

"Сейчас председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко отстранен. В случае, если следствие докажет вину, он будет уволен", - заявил он.

Напомним, что 30 марта председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко написал заявление о сложении с себя полномочий главы ОГА на период расследования смерти и. о. руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

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18 марта в Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, и.о. директора КП Николаевский международный аэропорт Владислав Волошин. Полиция расследует шесть версий, в том числе доведение до самоубийства.