Банковая отреагировала на сообщения о встречах Порошенко и Медведчука

Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука, заявили в АП

В Администрации президента Украины прокомментировали информацию о встрече главы государства Петра Порошенко и пророссийского политика Виктора Медведчука.

В АП сообщили НВ, что Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса с Медведчуком.

В АП рассказали, что президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса.

На Банковой отметили, что Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука.

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"Но президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших узников", - добавили в АП.

Ранее журналисты программы Схемы: коррупция в деталях сообщили о регулярных встречах президента Украины Петра Порошенко с Виктором Медведчуком.