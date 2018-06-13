На Банковой отреагировали на расследование НАБУ о возможном незаконном обогащении замглавы АП

Заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству, заявили в пресс-службе АП.

"В декларации А. Филатова, поданной в НАПК в марте 2018, указаны все его доходы и активы, которые должны указываться в ней по закону", - сообщили там, пишет УП.

На Банковой уточнили, что Национальное антикоррупционное бюро ни разу не обращалось к Филатову за объяснениями относительно законности источников его доходов.

"На обращение НАБУ, если такое поступит в любой форме, Филатов предоставит необходимую информацию по этим вопросам", - подчеркнули в АП.

Там также напомнили, что до назначения на должность замглавы АП Филатов занимался частной судебной практикой.

"Доходы, полученные Филатовым до назначения на указанную должность и подтвержденные официальными данными Государственной фискальной службы Украины, существенно превышают совокупную стоимость активов, которыми он владеет", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором фигурирует Филатов. По данным журналистов, он не декларирует свою жену-юриста, которая после назначения супруга на должность в АП якобы получила ряд выгодных контрактов.

Позже в НАБУ заявили, что проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента.

Сам Филатов заявил, что не получал официальной информации от НАБУ, а о расследовании узнал из СМИ.