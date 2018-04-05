На Банковой отказались назвать фамилии выдворенных из Украины российских дипломатов

В АП отказались назвать фамилии 13 российских дипломатов, которых выдворили из Украины

В Администрации президента Украины отказались назвать фамилии 13 российских дипломатов, которые были выдворены из Украины из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

В ответ на запрос Громадського в Администрации сослались на закон о защите персональных данных и отметили, что "не представляется возможным предоставить перечень фамилий и должностей дипломатов, подлежащих выдворению".

26 марта Украина приняла решение выслать 13 российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

После этого Россия объявила о высылке 13 украинских дипломатов.