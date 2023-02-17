Российский Голиаф падет уже в этом году — Зеленский на Мюнхенской конференции 17 февраля, 16:26 Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля заявил, что «российский Голиаф» уже начал терять равновесие и «падет в этом году».

Глава украинского государства провел параллель с библейской историей сражения Давида и Голиафа и отметил, что у Киева «пока нет пращи Давида из Израиля, но я верю, что это только временно».



Видео дня

«Уже в этом году он ["российский Голиаф"] точно падет, мы можем этого добиться», — подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что российский режим-«Голиаф» пытается выиграть время и торгуется с миром, и мировому сообществу необходима скорость договоренностей и помощи Украине, потому что от этого зависят жизни людей. Зеленский добавил, что Россия может уничтожить безопасность всех, кто представлен на Мюнхенской конференции, «если они будут откладывать свои решения», поэтому «Голиаф должен проиграть, и этому нет альтернативы».

Президент подчеркнул, что так же нет альтернативы победе Украины и ее членству в Евросоюзе и НАТО, а свобода и жизни людей «не могут быть темой компромисса». Он призвал союзников не медлить с решениями для совместной победы над российским режимом, чтобы в следующем году в Мюнхене прошла «первая послевоенная конференция при условии свободной Украины, свободной Европы и свободного мира».

Зеленский считает, что если Киев вместе с партнерами будет успевать делать Украину более мощной, захваченные оккупантами территории удастся освободить быстрее.

«Мы, свободные Давиды всего мира, победим путиных, разбросанных по миру», — сказал он в конце обращения.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17−19 февраля в Германии. Одной из главных ее тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной войны России против Украины.

На конференции присутствуют канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и его польский коллега Анджей Дуда. В Мюнхен также прибыли лидеры скандинавских стран, вице-президент США Камала Харрис и крупнейшая в истории конференции делегация американских парламентариев. Украинскую делегацию представит глава МИД Дмитрий Кулеба и около 20 нардепов. В этом году мероприятие пройдет без официальных представителей страны-агрессора.