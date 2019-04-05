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Мясорубка гарантирована: Суспільне пообещало задавать жесткие вопросы Зеленскому и Порошенко

5 апреля, 21:54
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Мясорубка гарантирована: Суспільне пообещало задавать жесткие вопросы Зеленскому и Порошенко - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров заявил, что на Суспільном устроят жесткие дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, не ограничиваясь в вопросах.

Об этом сообщает Громадське.

Отвечая на вопрос о том, проведут эти дебаты в независимом формате и получат ли кандидаты жесткие вопросы от присутствующих и журналистов, Макаров сказал:

“Ни сомнений нет, я вам гарантирую...такую мясорубку, которую устраивает журналист, не скованный никакими обязательствами. Мирослава Барчук и Павел Казарин...у них нет никаких обязательств, кроме определенных ценностей, обязательств перед собой, перед честью. То есть мясорубка в лучшем смысле гарантирована”, - сказал он.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. 

Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обеими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты

Спецтема   Выборы президента Украины

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