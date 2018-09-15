Волкер: Мы застряли в Минском процессе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на форуме YES в Киеве заявил, что США и странам Европы нельзя ослаблять внимание к ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба YES.

"Мы не должны просто заснуть и забыть об этом. Всем нашим обществам, государственным органам нужно направить "прожектор" на эту гуманитарную катастрофу - ведь здесь всего несколько часов лету от Берлина, или Мюнхена", - заявил он.

Волкер напомнил, что сейчас прогресса в урегулировании конфликта нет.

"Мы застряли в Минском процессе. Те шаги, которые должна сделать Украина (специальный статус, местные выборы) - их невозможно внедрять пока нет гарантий безопасности... Поэтому мы предложили миротворческий контингент, который заменит российские силы и создаст реальную безопасность. Это предложение на столе, надо чтобы Россия серьезно к нему отнеслась", - сказал он.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины добавил, что, нужно продолжать влиять на Россию посредством санкций и донесения до ее граждан информации о настоящей цене агрессии.

Волкер также подчеркнул, что невозможно выполнить все условия России в контексте урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, вести прямые переговоры с боевиками, передает Интерфакс-Украина.

"Россия настаивает на том, чтобы это было ограничено, только для того, чтобы защищать наблюдателей ОБСЕ, а не для того, чтобы была гарантирована безопасность в регионе. При этом она настаивает, чтобы велись переговоры непосредственно с так называемыми "народными республиками", а не с самой Россией... Невозможно сделать всего", - сказал он и добавил, что "все еще существуют пробелы в украинской обороноспособности".

15-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованная Фондом Виктора Пинчука, проходит в Киеве 13-15 сентября.

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