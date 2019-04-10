"Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим". Кремль прокомментировал скандальную политическую рекламу
В Москве прокомментировали
появление в Украине агитационных плакатов Петра Порошенко, на которых избирателей
призывают сделать выбор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.
На них украинский
лидер противопоставляется главе Кремля. В то же время в команде Порошенко подчеркнули,
что сюжет плакатов не означает, что шоумен Владимир Зеленский является "агентом
Кремля".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя использование образа Путина в избирательной кампании в Украине, заявил, что отдает предпочтение своему шефу.
"Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим", - цитируют его российские пропагандистские СМИ.
Ранее сообщалось, что в штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным.
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.