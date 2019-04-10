"Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим". Кремль прокомментировал скандальную политическую рекламу Сегодня, 12:35 2147 Цей матеріал також доступний українською Andrew100258/Twitter На плакатах призывают украинцев выбрать 21 апреля между "Порошенко и Путиным" Andrew100258/Twitter

В Москве прокомментировали появление в Украине агитационных плакатов Петра Порошенко, на которых избирателей призывают сделать выбор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

На них украинский лидер противопоставляется главе Кремля. В то же время в команде Порошенко подчеркнули, что сюжет плакатов не означает, что шоумен Владимир Зеленский является "агентом Кремля".

Фото: Sapronov Yuri/Facebook

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя использование образа Путина в избирательной кампании в Украине, заявил, что отдает предпочтение своему шефу.

"Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим", - цитируют его российские пропагандистские СМИ.

Ранее сообщалось, что в штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.