Мы видим себя в коалиции со Слугой народа. Интервью Кернеса — максимально кратко Сегодня, 09:13 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Доверяй делам via Facebook Кернес заявил, что останется мэром даже если пройдет в Раду Доверяй делам via Facebook

Геннадий Кернес, мэр Харькова и лидер новосозданной партии Доверяй делам, в интервью изданию theБабель описал планы своей политсилы и ответил на вопросы о ее «акционерах».

Он также рассказал о своем знакомстве с Владимиром Зеленским и прокомментировал информацию СМИ о возможном участии в объединении с Оппозиционной платформой — За життя Виктора Медведчука.



НВ выбрало наиболее важные заявления харьковского мэра из этой беседы.

О скандале с памятником Жукову

Он — маршал победы, который выиграл войну. Он освободил землю от нацистов. […] Мы хотим вернуть историческое название проспекта — Маршала Жукова.

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О том, почему поддерживал Порошенко

Как руководитель города я находился в определенных условиях и думал, как сделать больше для Харькова. […] Можно по-разному говорить — заставляли, не заставляли. Я работал в каденцию Петра Алексеевича Порошенко, и в Харькове за это время было много сделано.

О Зеленском

Общались, когда он руководил 95 Кварталом. […] После его избрания президентом еще не встречались. […]

Мы [партия Доверяй делам] видим себя участниками коалиции с партией президента. Мы будем помогать ему, чтобы все получалось из того, что ожидают от него люди.



О партии Доверяй делам и сотрудничестве с Возрождением

С Возрождением я шел на выборы в местные органы власти, поэтому меня с ними связывают. […].

Произошел коренной перелом — у населения высокий запрос на людей, которые делают дело. Я как городской голова понимаю, что нам в Раде нужно лобби, которое бы отстаивало интересы местного самоуправления. Я переговорил с другими мэрами, и мы решили объединить свои возможности и сделать то, что делаем.

О мэрах, не вошедших в партию

Кто сказал, что [мэр Львова Андрей] Садовый — сильный мэр?! Он допустил у себя в городе большие проблемы с вывозом мусора. Что касается [мэра Киева Виталия] Кличко, у него своя политическая сила и он сам определяет свое предназначение. С [мэром Днепра Борисом] Филатовым я разговаривал, но у него есть своя точка зрения. Он не хотел участвовать с нами в объединительном съезде.

Мы ни для кого двери не закрываем.

Об участии в договоренностях Оппоблока с Оппозиционной платформой Медвечука

Я вам ничего сказать не могу, я не участник этих переговоров и даже не знаю, о каких переговорах вы говорите. […].

Я занимаюсь не политикой, а городом. Если мы пройдем пятипроцентный барьер в Раду и получим мандаты депутатов, я от своего откажусь и останусь харьковским городским головой

О Коломойском

Да, я лично знаю Коломойского и никогда не отказывался от этого, в чем подвох? В Украине [с ним] еще не встречался. […].

Наверное, раз он так говорит [о симпатии новой партии Доверяй делам], надо ему верить.

О предполагаемых « акционерах» партии — Павле Фуксе, Владимире Галантернике, Виталии Хомутыннике

Если мне нужно что-то узнать, могу позвонить Фуксу или Хомутыннику, но зачем? […].

Фукс симпатизирует мне. […]. Фукс по происхождению, по душе — харьковчанин. Он всегда помогает городу в вопросах, связанных с меценатством

О готовности Банковой работать с Аваковым, которого Кернес винил в покушении

Это уровень решений Администрации президента и самого президента. Если есть желание работать с Арсеном Аваковым, я должен буду подчиняться в рамках действующего законодательства. […].

Он политически назначенный министр. Давайте дождемся окончательной развязки. Сейчас политически обсуждается, кто будет министром, замминистра и с кем нужно работать.

О сотрудничестве с экс-мэром Нью-Йорка и адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани

Джулиани произвел на меня очень серьезное впечатление. Он хорошо разбирается в проблемах юридической безопасности и городского пространства. […].

Сейчас он нас постоянно консультирует. Пока бесплатно.

О расследовании покушения на себя

Нет статуса, ничего не расследуется. Давайте оставим этот разговор.

О намерении участвовать в выборах 2020 года

Да, если в этом будет нужность и я буду чувствовать, что еще смогу и принесу пользу, конечно.

О планах убрать из центра Харькова палатку волонтеров Все для победы

Я все время выступал против этой палатки. Я говорил: в чем смысл этой палатки, если она стоит и напоминает людям о какой-то войне [на Донбассе], которую мы не слышим и живем под мирным небом. […].

Это просто наглая безнаказанность. Эта палатка стоит на лобном месте без разрешительных документов.

О бизнес-активах, записанных на гражданскую жену Оксану Гайсинскую

У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, любовь когда-то была, и что? У нее и спросите про бизнес-активы. Была любовь и нет любви.