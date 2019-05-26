«Мы просто разные». Гройсман заявил, что идет на выборы без Порошенко Сегодня, 21:50 2483 Цей матеріал також доступний українською Правительственный портал Владимир Гройсман планирует идти на выборы с собственной партией Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.

В интервью ICTV он рассказал, что решил баллотироваться в составе собственной политической силы.

«Я буду самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой, со своей командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными», — сказал он.

При этом Гройсман подчеркнул, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться.

«Такие предложения были от президента. Я могу вам сказать, что многие политики говорили между собой о возможности, но я принял решение — я буду идти самостоятельно. Это решение является для меня окончательным. На мой взгляд, мы просто разные», — сказал он.

Напомним, что Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия.