«Мы просто разные». Гройсман заявил, что идет на выборы без Порошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.
В интервью ICTV он рассказал, что решил баллотироваться в составе собственной политической силы.
«Я буду самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой, со своей командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными», — сказал он.
При этом Гройсман подчеркнул, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться.
«Такие предложения были от президента. Я могу вам сказать, что многие политики говорили между собой о возможности, но я принял решение — я буду идти самостоятельно. Это решение является для меня окончательным. На мой взгляд, мы просто разные», — сказал он.
Напомним, что Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия.