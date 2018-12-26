"Мы начинаем". Зеленский дал интервью о своем походе в политику – главное Сегодня, 10:08 634 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фото Владимир Зеленский via Facebook Зеленский заявил, что его партия Слуга народа примет участие в парламентских выборах

Шоумен и комик Владимир Зеленский дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором впервые открыто прокомментировал свои политические планы. Зеленский признал, что всерьез рассматривает возможность участия в президентской гонке, а также подтвердил свою связь с партией Слуга народа и заявил, что она идет в политику.

Вместе с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко Зеленский входит в тройку лидеров президентской гонки, свидетельствуют результаты декабрьского опроса Киевского международного института социологии. За Тимошенко проголосовали бы 11,9% украинцев (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором), за Зеленского - 8,2% (14,6%), за Порошенко - 6,5% (11,6%).

НВ приводит наиболее важные политические заявления Зеленского, которые он сделал в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье, 25 декабря.

О своем выдвижении в президенты

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да, действительно [буду баллотироваться]. Я об этом очень серьезно думаю. Я об этом много говорю с семьей. Для меня их мнение очень важно".

Я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел

В ответ на уточняющий вопрос о том, выступает ли семья против его участия в президентской кампании, Зеленский ответил: "Они [семья] очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему. Понимаешь, я копаюсь в салате оливье - это тот человек, который может найти, что там, как... И я такой человек – я буду до конца стоять. Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню: в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно – я имею в виду отношение людей ко мне.

Потому что все что у меня есть - понятно, что у меня есть деньги, есть недвижимость, есть бизнес... Но главное – кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Потому что это приятно. Это просто приятно на физическом уровне. Поэтому я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свои честь и достоинство. Никогда. Поэтому они [близкие] и боятся".

Полная версия интервью Владимира Зеленского передаче В гостях у Дмитрия Гордона:

О партии Слуга народа

"Мы начинаем. Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому – осенью выборы [речь о парламентских выборах 27 октября 2019 года]. И очень хочется найти порядочных людей. А представь себе на секунду, что ты завел людей туда (понятно, есть критерии – чтобы они никогда не были в политике, понятно, что я десять раз буду с ними говорить, смотреть) – но это люди, и они оказались... людьми. Такими... не хочется говорить "плохими" – хорошими, но приживальцами. Что с этим делать? Убрать! Полностью. Я похороню эту партию, тут же, в одним момент, если не будет возможности поменять одного, второго, третьего на других трех – 100%. Я никогда не буду заниматься этим. Никогда".

Зеленский: Партия Слуга народа идет в политику

О знакомстве с президентами РФ

"С Владимиром Путиным - нет [лично не знаком]. Ну так, видел […] Когда был [Дмитрий] Медведев президентом [России] и был Янукович [президентом Украины], нас пригласили на мероприятие. Сказали, будут президенты. Ну будут, хорошо. Кстати, мы выступали за гонорары – многие звезды работают бесплатно, как я называю это, "за звание". Миша Кулиняк тогда был министром культуры – пригласили нас. Он говорит, будем выступать перед президентами. Привезли нас в какой-то очередной лес – обычно все это в лесу проходит. Пришло два человека – Медведев и Янукович. […]. И потом [после выступления] Медведев нам говорит: "Владимир, шутки очень острые. Конечно, мне очень понравилось, но у нас [в России] так не надо".

О Викторе Януковиче

"С Виктором Федоровичем Януковичем у меня было, скажем так, несколько раундов разговоров. Я, наверное, его знал больше, чем других [украинских политиков]. Президентом Янукович пытался договориться со мной по-хорошему. Я знаю, что Ющенко просто обижался на нас – и потом они были увлечены "дружбой" с Юлией Владимировной […] А Янукович - он был уже в ореоле хозяина страны, в своем собственном статусе, который он сам себе создал. И я знаю, что он со многими журналистами, каналами договаривался, чтобы мы все были, мягко говоря, очень лояльны к нему. Так я познакомился с Межигорьем. Да, мы с ним встречались. […] Ситуация была очень простая: я руководил телеканалом Интер, был генпродюсером, и этим была вызвана вся история. […] Янукович выдвигал мне разные условия – финансовые, переходы на другие каналы. Финансовые – очень большие: $100 млн. Я не пошел – перевешивает моя жизнь, моя репутация, моя семья".

О Петре Порошенко

"У нас были личные встречи с Петром Алексеевичем Порошенко. Было пару встреч, о которых я не хочу говорить – они ни о чем. […] У меня разочарование [относительно Порошенко]. И оно начало у меня появляться, когда после победы [на выборах] меня позвал президент. Он сказал: "Слушай, мы собираем лучших (они готовились к парламентским выборам). Пойдем с нами в партию депутатом". Неожиданное такое было предложение. Говорю: "Петр Алексеевич, я честно говоря…послушайте..." А он: "Все же знают, что это твоя мечта - построить в Украине Голливуд, чтобы в Украине было топовое телевидение. Так давай [...]".

Я говорю: "Если вы даете мне такие полномочия, это большая ответственность. Я готов это сделать". – "Так пошли в партию". И тут я предлагаю такое условие. Вы мне даете эти полномочия, я начинаю это делать, потому что это долгий процесс - несколько лет. Но я когда увижу, что я начинаю это делать - подбираю качественные кадры, мы начинаем это делать. Я сам прибегу к вам и попрошусь к вам в партию. Я пойму, что это мой президент, которого я выбрал. Он сказал: "Нет, так не работает тема, работает тема наоборот". И я пошел к себе. Ты же видишь, Голливуд не строится, значит я сказал нет. Такая история. Каждый занимается своим делом. Но я был не готов на эти условия".

Об Игоре Коломойском и его влиянии

"Нет [Коломойский не дает указаний Кварталу 95]. Я думаю, что он очень бы хотел. Он мне звонил пару раз, поначалу: "А чего вы шутили про всех, а про того-то забыли?". Я говорю, да никто не знает кто это. И потом мы договаривались при входе на канал [1+1] – это было мое главное условие, мы договаривались с Коломойским – что никакой редакционной политики. Иначе мы покинем канал. Не готов я обсуждать политический юмор, политические шутки. Он мне звонил: "А чего вы меня так жестко?" – было один раз".

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О возможных переговорах с Россией и Путиным

"Минские соглашения не работают… Идти туда [на Донбасс] войной? Я против… Наша цель - сохранить людей. И придется говорить, хотим мы или нет. Хоть с чертом лысым готов говорить, лишь бы не умирал ни один человек… Я считаю, что это хотя бы первый шаг - прекратить стрельбу и развивать свою страну. [...] Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы – вот наша цель, сохраним людей. Любой вариант "мы туда пойдем армией" я убираю".